¿Dispones de un jardincito en la parte anterior o posterior de tu casa y no sabes bien qué hacer con él? ¿Tiene unas dimensiones limitadas y no sabes cómo potenciar su aspecto? El tamaño reducido de tu jardín no tiene porqué suponer un gran obstáculo y, con el enfoque y las ideas adecuadas, puedes conseguir un espacio exterior muy agradable del que podrás disfrutar al máximo durante los meses más cálidos del año. A continuación te ofrecemos cuestiones que considerar sobre la decoración de jardines pequeños y algunas ideas que puedes utilizar en el tuyo.

¿Qué aspectos debo tener en cuenta al dedicarme a la decoración de jardines pequeños?

En primer lugar, si bien no tiene porqué presentar un gran obstáculo, la limitación de espacio va a determinar todas las decisiones que tomemos en cuanto a la decoración, ya que no disponemos de tanta libertad como en el caso de un espacio exterior más amplio. Define tus necesidades: ¿para qué quieres utilizar el jardín? En la decoración de jardines pequeños nos centraremos en cubrir el motivo principal y elegiremos elementos decorativos que cumplan con una función en ese diseño. De esta manera, evitamos sobrecargar el espacio con artículos innecesarios que podrían crear sensación de claustrofobia en un lugar reducido. Asimismo, debes escoger siempre, en la medida de lo posible, artículos resistentes a las condiciones climatológicas para evitar tener que meterlos en casa constantemente.

¿Qué ideas de decoración de jardines pequeños puedo emplear?

Los dos factores principales a los que deberás atender para la decoración de jardines pequeños son la función que quieres darle al espacio y el diseño de tu casa en general. Aquí te exponemos algunos ejemplos:

- Si te gustaría destinar el jardín a cenas románticas con tu pareja, planta arriates de flores aromáticas y exóticas alrededor de la extensión de césped, instala una mesita con un par de sillas de madera y farolillos de colores para exteriores que puedes montar en la pared o entrelazar con una sombrilla de caña o paja. Coloca pequeños focos de jardín en el césped, hoy en día vienen con pequeños paneles solares para cargarlos de energía durante el día.

- Por el contrario, si el propósito del espacio es para el uso principalmente de los niños, la decoración de jardines pequeños cambia por completo. Instala una valla alrededor de la extensión del césped para que lo niños puedan jugar sin peligro, coloca una mesita y sillas bajas de madera o de plástico de colores para que puedan comer fuera y considera instalar también una piscina elevada pequeña que los entretenga durante todo el día en los meses de verano.