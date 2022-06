Cuando compras, construyes, remodelas o renuevas tu vivienda, lo que le otorga un toque personalizado y hace que se sientas en casa es la decoración; de ahí que se trate de una tarea fundamental para convertir los espacios en tu hogar. Tanto si la realizas por ti mismo como si decides recurrir a un experto, existen una serie de aspectos que debes considerar y algunos consejos que puedes aplicar para conseguir la decoración ideal que te mereces.

¿Qué aspectos debo tener en cuenta a la hora de decorar mi casa?

En primer lugar, lo más adecuado sería que te decidieras por un estilo de diseño primero para todas las habitaciones de la casa. Puede tratarse de un solo estilo para conseguir un ambiente uniforme o de varios para formar contraste y acentuar distintos rincones. Cuando ya hayas escogido el estilo en general o para cada habitación, pasamos a la decoración de los espacios. Empieza a pensar en elementos decorativos que combinen con el estilo en cuestión: si has optado por el estilo industrial, elige artículos fabricados en metales, lámparas cromadas y objetos con formas abstractas y vanguardistas. Por el contrario, si te decantas por el estilo rústico, compra artículos de madera, pintada o natural, espejos con marcos de latón, cojines de punto, etc. Elige el tipo de decoración adecuado para cada espacio y ten en cuenta que hay habitaciones con carácter más funcional que otras, como la cocina o el cuarto de baño, por lo que deberás intentar no sobrecargar demasiado esas zonas con objetos decorativos. En estos espacios, procura que la decoración además resulte práctica: elige toalleros con algún motivo estiloso para el baño, mamparas con diseños translúcidos para la ducha, una vajilla de colores para la cocina, servilleteros con forma de frutas, etc. Si tu presupuesto no es muy amplio, usa tu imaginación, recicla objetos viejos y crea tus propios artículos.

Como comentábamos más arriba, la decoración es una tarea que puedes realizar por tu cuenta, pero quizás necesites la ayuda o la opinión de un profesional. En nuestra página web encontrarás los datos de contacto de diseñadores y expertos en decoración que pueden ayudarte con el proyecto de tu casa.

¿Dónde puedo adquirir objetos de decoración?

La opción más cómoda es a través de internet, ya que existen numerosas tiendas de muebles y artículos de decoración en línea que incluyen una descripción precisa de la medida y el aspecto de los productos y además te los envían a casa. No obstante, si prefieres ver los artículos de primera mano antes de comprarlos, siempre te puedes acercar a las tiendas o exposiciones que haya en tu ciudad. Otra buena posibilidad es echarle un vistazo a las tiendas vintage y de segunda mano, sobre todo para aquellos que hayan elegido los estilos rústico, rural y colonial para su casa.