Si vives en un dúplex en el último piso de tu edificio, tienes una casa con una amplia azotea o has comprado un ático y no sabes cómo aprovechar ese espacio al aire libre tan estupendo, ¿por qué no consideras instalar una cubierta ajardinada? Se trata de una opción de aprovechamiento del espacio moderna e innovadora que quizás no te hayas planteado. A continuación te ofrecemos algunas ideas que podrían convencerte.

¿Qué aspectos debo tener en cuenta antes de instalar una cubierta ajardinada?

Antes de lanzarte al diseño y la instalación de una cubierta ajardinada, has de reparar en algunos factores necesarios para que pueda mantenerse:

- Como vas a ubicar una zona de jardín con flores y plantas que tendrán que regarse a menudo, tendrás que contratar a un fontanero que determine si puedes disponer de un sistema de tuberías que suministren agua a la azotea.

- También necesitarás a un solador que disponga el suelo utilizable que no esté ocupado por plantas, por lo que tendrás que contactar con él antes de ubicar los cajones de tierra para plantar macetas y arriates y demás objetos de uso en esa zona.

- El diseño de la cubierta ajardinada dependerá de las condiciones climatológicas de tu región. Contacta con un jardinero profesional y un diseñador de azoteas que estudien las características específicas de tu espacio y te proporcionen soluciones adecuadas.

- Si habitas el último piso o el ático de una vivienda colectiva, probablemente tengas que pedir el permiso de la comunidad para instalar una cubierta ajardinada. Asegúrate de que hablas con todos los vecinos y de que están conformes con tu proyecto.

¿Cómo puedo diseñar mi cubierta ajardinada?

Una vez hayas resuelto las cuestiones anteriores, diseña la cubierta ajardinada dependiendo de la finalidad que vayas a darle. Entre las muchas opciones disponibles, destacamos algunas ideas:

Utiliza la cubierta ajardinada como lugar de retiro espiritual y de contacto con la naturaleza. Destina la mayor parte del espacio a la ubicación de plantas, macetas y flores, instala un caminito de piedras, pequeñas estatuas de Buddha y banquitos alrededor sobre los que leer y meditar o deja libre una pequeña zona para practicar yoga al aire libre. Asimismo, puedes emplearla como lugar de recreo para disfrutarlo con los amigos o toda la familia: elige un punto entre las plantas donde colocar un jacuzzi o una pequeña piscina elevada. También puedes ubicar una barbacoa, tumbonas para tomar el sol e incluso un pequeño parque infantil de madera o plástico. Por último, la cubierta ajardinada puede crear el ambiente perfecto para cenas románticas o en familia: instala veladores o mesitas con sillas de madera, resguarda parte del espacio con una cubierta de caña y coloca farolillos de colores que cuelguen de ella. Planta arriates con grandes flores aromáticas que le den un toque de color y exotismo al lugar y voilà, disfrutarás de todo un oasis exuberante en plena ciudad.