La construcción de la casa de tu vida

Si crees que estás en un período de tu vida en el que te gustaría iniciar un proyecto y tienes un presupuesto amplio; si estás harto de la falta de espacio en tu piso o apartamento o estáis pensando en aumentar la familia y no hay espacio para todos; o si te gustaría mudarte al campo, a las afueras o a una zona residencial, pero no te convencen los diseños de arquitectura de las empresas de construcción de tu zona, quizás sea el momento de comenzar un proyecto de una vivienda que puedas utilizar como primera o segunda residencia o como residencia vacacional en otra ciudad. Puede tratarse de un plan emocionante que te hará sentirte satisfecho y realizado; no obstante, si no cuentas con los profesionales necesarios y con ayuda experta, los resultados no solo serán catastróficos sino que también poco seguros para tu familia. A continuación te ofrecemos información organizativa que puedes aplicar para abordar tu proyecto y algunas ideas de diseño para que obtengas una vivienda de aspecto increíble, práctica y segura.

¿Cómo puedo abordar el proyecto de construcción de una casa?

Lo primero que debes hacer es echarle un vistazo a tus cuentas y establecer un presupuesto aproximado para tu proyecto, ya que sin tener una idea sobre cuánto deseas y puedes invertir, es muy difícil establecer las características del plan en concreto. Entre estos factores determinados por la financiación encontramos:

El tamaño de la propiedad, evidentemente, si tu presupuesto es bastante limitado, habrás de conformarte con un terreno más reducido y una vivienda más pequeña.

La zona en la que se ubicará la propiedad, existen zonas en las que el suelo resulta más caro que en otras en función de la distancia al centro de la ciudad, de las posibilidades de ocio y suministro que tiene en los alrededores, de si se encuentra en terreno protegido, etc.

Los materiales de construcción, también hay materiales más caros que otros, en lo que también influye su transporte y manejo; no obstante, nosotros te recomendamos que nunca escatimes a la hora de elegir los materiales, ya que más vale disponer de una casa resistente y segura tanto a corto como a largo plazo que una casa en la que se puedan producir accidentes peligrosos o averías constantes.

El diseño de la vivienda y de sus alrededores. Aunque la mayor parte del presupuesto se aplique a la construcción de la vivienda, lo ideal es que se reserve siempre una parte al diseño y la decoración no solo de los espacios interiores como de los exteriores. Cuanto mayor presupuesto se reserve a este propósito, más exclusivo y sofisticado podrá ser el diseño.

Una vez hayas determinado cuál será tu presupuesto para la construcción de la casa de tus sueños, es hora de que comiences a investigar el mercado y buscar a los profesionales que más se ajustan a tu proyecto. Ten en cuenta que, aunque tengas conocimientos y quieras participar en la obra, necesitarás a todo un equipo de expertos que lleven a cabo el grueso del trabajo para que puedas empezar a disfrutar de tu casa cuanto antes.

Entre los profesionales más comunes destacamos:

El arquitecto: se trata del experto en diseño y planificación de edificios y viviendas, resulta imprescindible en todo proyecto de construcción. Cuando hayáis discutido tus ideas y lo que te gustaría conseguir, el arquitecto estudiará las características del terreno y trazará los planos de la obra a partir de sus conocimientos técnicos altamente especializados.

El contratista: es el responsable de proporcionar los materiales de construcción, el equipo, como los vehículos de transporte y las herramientas, y la mano de obra necesarios para llevar a cabo el proyecto.

El jefe de obras: es el profesional de la construcción que se dedica a la gestión del equipo de albañiles que realiza el trabajo práctico. Puede tener papeles adicionales, como el de ser un albañil él mismo que con sus años de experiencia ha ascendido al puesto de dirección. Normalmente, el arquitecto te recomendará a un profesional apto para este puesto.

El equipo de albañiles, en el que preferiblemente se encontrará un especialista en suelos, otro en cubiertas, otro en muros, otro en espacios exteriores, etc.

Un electricista y un fontanero que se encarguen de instalar los sistemas de agua e iluminación en la nueva vivienda.

Si eres un propietario que te preocupas por el medio ambiente que rodea tu nueva propiedad, coméntale al arquitecto y al contratista que te gustaría que tu proyecto fuera de construcción sostenible, es decir, que tanto el diseño de la vivienda como los procedimientos y los materiales empleados sean respetuosos con el entorno y creen el menor impacto posible en el medio.

¿Qué diseños puedo elegir para mi proyecto?

Define el diseño y el estilo que te gustaría conseguir antes de lanzarte a contratar expertos y asegúrate de que se lo presentas al arquitecto para que éste valore cómo lograrlo en función de las condiciones del terreno y de tu presupuesto. El diseño depende fundamentalmente de tus gustos personales y de tus necesidades: obviamente, si tienes una familia numerosa, necesitarás una vivienda con muchos dormitorios y zonas comunes amplias, mientras que si vives solo o con tu pareja, podrás destinar más extensión a otro tipo de habitaciones, como un despacho, una biblioteca, una sala de cine, un patio de gran tamaño, etc. Además, el diseño también determina los materiales que van a emplearse en la construcción. Aquí te presentamos algunos estilos para que te hagas una idea de cuál podría encajar más con tu personalidad y tus condiciones:

La casa de diseño rústico o rural: construida en madera o piedra natural, este estilo presenta zonas exteriores rodeadas por vallas de madera y un majestuoso porche donde se ubica un juego de mesas y sillas de café. Los interiores están construidos con gruesos muros, aislantes de las temperaturas y la humedad, y suelos de madera natural combinados con muebles de madera robusta y tapicería de toque antiguo. En los espacios predominan los colores cálidos, que crean un ambiente muy acogedor, y la decoración tiende a ser retro.

La casa de diseño minimalista o industrial: construida tradicionalmente o producida a partir de módulos prefabricados, esta vivienda se caracteriza por las líneas rectas, los jardines perfectamente recortados y el predominio de los metales, tanto en la construcción como en el diseño. Los espacios interiores son muy amplios, con techos altos y abiertos, con suelos de tablas de madera clara, muebles y accesorios cromados y ergonómicos. La atmósfera fría se corta con la incorporación de elementos de diseño que introducen contraste, con juegos de colores para crear distintos ambientes y con artículos vanguardistas que enfocan la atención.