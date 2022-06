¿Tu jardín tiene un aspecto decaído y falto de vida? ¿Crees que el abono que utilizas no es el más adecuado y estás buscando una solución mejor? Te presentamos el compostaje, una opción natural que mantendrá tus espacios verdes frescos y radiantes durante todo el año. Aquí te explicamos en qué consiste y cómo puedes incorporarlo a tu rutina de cuidados para el jardín.

¿Qué es el compostaje?

El compostaje es un tipo de abono orgánico natural, se trata del material resultado de la descomposición con oxígeno de desechos orgánicos, como restos vegetales, animales, excrementos. Se utiliza para labores de agricultura y jardinería y supone una gran reducción de la acumulación de basuras.

¿Puedo utilizar el compostaje en mi jardín? ¿Cómo lo preparo?

Cada vez que cortamos el césped o rastrillamos las hojas, eliminamos los nutrientes del suelo. El compost le devuelve a la tierra todas las sustancias que necesita para mantener la hierba sana y además reduce considerablemente los residuos domésticos. En realidad, no existe una manera mejor o peor de preparar compostaje, el método dependerá fundamentalmente del tiempo del que dispones para elaborarlo, de la cantidad de césped que quieras abonar y de la cantidad de desechos que generes en casa.

Para preparar el compostaje, lo ideal es que dispongas de un compostador, que facilitará la tarea y mejorará el resultado, ya que mantiene la pila de desechos limpia y evita los malos olores, lo cual previene la aparición de insectos y ratones. No obstante, el compostaje también se forma sin necesidad de ayuda humana.

El compostaje está listo cuando no se pueden reconocer los materiales originales, es decir, cuando no puedes distinguir las hojas viejas de los restos de comida, etc. Además, presentará un color oscuro y olerá como la tierra de los bosques. El compostaje no tiene que esterilizarse para su uso en el jardín, ya que durante el proceso se han destruido todos los microorganismos patógenos y, si no tiene productos con bacterias nocivas o estiércol en su composición, se puede manejar como si fuera tierra normal.

Para que te hagas una idea sobre cuánta extensión puedes cubrir de una sola elaboración, normalmente se consigue sobre un tercio o un cuarto de la cantidad de materia que se puso para compostar al principio.

¿Y si necesito ayuda?

Siempre puedes contactar con un jardinero profesional que te dé consejos y te recomiende tipos de compostadores para preparar compostaje bueno y seguro para tus extensiones verdes.