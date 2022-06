¿Acabas de construir tu casa y te ha quedado una habitación de tamaño reducido que no sabes cómo decorar? ¿Te sobra una habitación pequeña en la vivienda que has comprado recientemente y quieres sacarle provecho con un diseño práctico y agradable? El diseño de los espacios reducidos puede resultar una tarea complicada si no se tienen algunos aspectos claros. A continuación te contamos cómo decorar una habitación pequeña para que el diseño de tu casa tenga un aspecto armonioso y completo.

Cómo decorar una habitación pequeña: aspectos que tener en cuenta

Las habitaciones pequeñas presentan una característica fundamental que determinará el tipo de diseño y decoración que queramos aplicar, que es la limitación de espacio. En habitaciones más amplias disfrutamos de mayor libertad a la hora de instalar muebles y otros artículos; sin embargo, en las más pequeñas, la sobrecarga de elementos puede generar una sensación de claustrofobia.

La clave para la cuestión sobre cómo decorar una habitación pequeña es definir su función principal: ¿será un dormitorio para invitados o un cuarto de juegos para los niños? ¿La vas a utilizar para almacenar cosas o te gustaría instalar un pequeño despacho para trabajar desde casa? Cada propósito trae consigo una serie de elementos esenciales; por ejemplo, un dormitorio necesita una cama, una mesita de noche y una cómoda, un cuarto de almacenamiento debe contar con estanterías, armarios y estructuras para apilar cajas, un despacho necesita un escritorio, una silla de oficina y estanterías para ordenar libros y archivadores. De esta manera, una vez establezcas el propósito de la habitación, te resultará más fácil determinar qué artículos son necesarios y cuáles prescindibles.

Por último, en las habitaciones pequeñas, la decoración, como estamos viendo, suele cumplir con una función práctica, por lo que lo ideal es que elijas artículos imprescindibles con un diseño que encaje con el estilo general de la vivienda. Por ejemplo, si tu casa es de estilo colonial y quieres que la habitación pequeña sea un despacho, adquiere un escritorio de madera maciza con cajones con tiradores de porcelana blanca, instala finas cortinas de lino y cuelga una lámpara señorial de la parte del techo más alta. Por otro lado, si va a tratarse de un cuarto de juegos en una casa de estilo moderno, coloca cajas de colores y distintas texturas para guardar los juguetes, alfombras suaves de distintas formas geométricas y pinta una de las paredes de un color diferente.

¿Cómo decorar una habitación pequeña con la ayuda de un profesional?

Si aún no estás seguro de cómo abordar la decoración de ese espacio reducido de tu casa, siempre puedes recurrir a un decorador o diseñador de interiores especializado en habitaciones pequeñas.