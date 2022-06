Si te encuentras en este apartado, lo más probable es que sea porque acabas de construir tu nueva casa y te toca diseñar la cocina o porque has decidido que tu cocina ya existente necesita un cambio de aires y una renovación completa. Las cocinas a medida constituyen una solución perfecta para aquellos propietarios que no se conforman con los diseños de cocinas convencionales y prefieren algo más personalizado al espacio disponible. A continuación te ofrecemos información y algunos consejos sobre este tipo de espacios.

¿Qué ventajas e inconvenientes tienen las cocinas a medida en contraposición con las convencionales?

En primer lugar, las cocinas a medida te permiten aprovechar al máximo el espacio disponible, ya que se adaptan a las características de la habitación, mientras que las convencionales pueden generar huecos desaprovechados o, en ocasiones, pueden tener un aspecto un poco forzado. Además, al poder personalizarse al gusto del propietario, las cocinas a medida se ajustan a las necesidades de sus usuarios, que quizás no necesiten tanta extensión de encimera, quieran destinar un espacio amplio para reciclar con varios cubos de basura o tal vez les convenga reducir los armarios y crear una alacena para los alimentos. Asimismo, también ofrecen una gran flexibilidad en cuanto al diseño, de manera que podrás elegir cualquier estilo o combinar varios mediante las formas de los muebles, los colores de los electrodomésticos, la decoración en general, etc.

Por otro lado, es cierto que quizás las cocinas a medida puedan presentar algunos inconvenientes, como puede ser el precio. Normalmente, al tratarse de una opción personalizada, suele resultar más cara, aunque también pueden aplicarse algunos trucos para abaratar algunos aspectos, como la comparación de precios y características de los materiales, la comparación de presupuestos para la renovación, etc. Asimismo, también podrías realizar las tareas más sencillas por ti mismo, como la decoración del espacio. No obstante, te recomendamos que no escatimes en los aspectos más importantes como la instalación de los electrodomésticos o de las tomas de agua y electricidad por la seguridad del espacio y por evitar sorpresas desagradables en un futuro.

¿Qué profesionales se necesitan para la instalación de cocinas a medida?

Los expertos a los que se suele recurrir para instalar una buena cocina a medida suelen ser un carpintero que diseñe los muebles y las superficies, un fontanero que se encargue de la instalación del suministro y drenaje del agua, un electricista que instale los enchufes para los electrodomésticos, un diseñador de cocina que te eche una mano con el aspecto estético del espacio y un decorador de interiores que consiga un estilo armonioso y práctico para toda la familia. Contacta con todos ellos a través de nuestra página web.