Apuesta por el césped artificial

¿Dispones de grandes extensiones al aire libre en tu terreno alrededor de tu vivienda y te gustaría que tuviera buen aspecto, pero no tienes tiempo para cuidarlas adecuadamente? ¿Tu ático o dúplex cuenta con una gran terraza o una cubierta accesible que podrías aprovechar como pequeño espacio verde, pero nunca te ha llamado la atención las tareas de jardinería? Si te sientes identificado con uno de estos casos, creemos que el césped artificial podría ser la solución perfecta a tu situación. A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre el césped artificial y te damos algunas ideas para que elijas el más adecuado a tus necesidades.

¿Por qué elegir el césped artificial sobre el césped natural?

El césped artificial tiene un aspecto y un tacto muy cercano al del césped natural y, además, presenta una ventaja fundamental, que es la sencillez con la que se lleva a cabo su mantenimiento. Existen numerosos tipos de césped artificial y algunos presentan mayor y otros menor capacidad de drenaje, lo cual nos permite evitar charcos y deformidades del pavimento.

Además, presenta un relleno fabricado con una mezcla de materiales criogénicos que se pueden conservar a temperaturas bajas, lo cual aporta una textura suave y mullida al césped artificial y evita la acumulación de hielo sobre la extensión.

Por otro lado, el césped artificial es muy resistente al paso del tiempo y a las condiciones climatológicas y, además, se trata de una opción que podemos instalar en cualquier tipo de espacio exterior. Por último, el césped artificial también supone un gran ahorro de agua en comparación con el césped natural, ya que no tendrás que gastar ni una gota en regarlo.

¿Qué ventajas presenta el césped artificial?

Entre las numerosas ventajas que presenta el césped artificial, destacamos tres:

- Se trata de una solución económica y resistente, puesto que te permite ahorrar agua, dinero y tiempo. Además, gracias a sus propiedades, se mantiene en buenas condiciones durante todo el año, ya que el césped artificial es resistente a los rayos UVA, al agua del mar, al cloro y a las heladas.

- Asimismo, se ofrece en distintos formatos para adaptarse a tus necesidades: en rollos precortados o bobinas con medidas personalizadas.

- El mantenimiento del césped artificial es muy fácil: no requiere tratamiento, es seguro contra el fuego, porque no propaga la llama, no necesita relleno ni riego y además no produce alergias, por lo que es seguro y saludable para toda la familia. Tampoco genera abrasiones y es compatible con mascotas. Además, tiene una alta resistencia al desgaste y al uso y es un producto de larga duración.

¿Qué tipos de césped artificial existen en el mercado? ¿Cuáles son sus características principales?

Antes de escoger entre los diferentes tipos de césped artificial que existen, debes reflexionar sobre el uso que vayas a darle y tus gustos personales. Además, cada tipo conlleva un grado diferente de mantenimiento que también debes considerar. Entre las numerosas clases de césped artificial, destacan los tipos funcional y decorativo, cada uno con unas características específicas e ideales para diferentes usos y lugares.

Césped artificial funcional: se trata del tipo de césped artificial que se instala con frecuencia en terrazas, balcones y áticos, así como en cubiertas ajardinadas y espacios de juego en los patios. Sus características más destacadas son: una altura de pelo que difiere de un modelo a otro y varía entre los 5 y los 9 mm; dentro de este tipo encontramos modelos de césped artificial que incluyen drenaje y otros que no, entre los primeros los hay con una capacidad de alrededor de 30 litros por minuto/al metro cuadrado, lo cual se corresponde más o menos con los litros recogidos durante un día de lluvia en primavera o invierno; suelen presentar un color uniforme y único; es un tipo de césped muy económico y apto para todas las familias.

Césped artificial decorativo: indicado no solo para terrazas, áticos y cubiertas ajardinadas, sino también para jardines y extensiones naturales. Entre sus características destacamos: una altura de pelo desde los 20 hasta los 40 mm; una capacidad de drenaje de 60 litros por minuto/metro cuadrado; existen modelos de dos e incluso de tres colores de césped artificial; tiene aspecto de césped natural recién cortado, suave y denso, con una pisada fresca y cómoda para toda la familia.

¿Cómo puedo instalar el césped artificial en mi propiedad?

Siempre puedes recurrir a un jardinero profesional especializado en la instalación de césped artificial; no obstante, si prefieres encargarte tú mismo de la tarea, puedes seguir los siguientes pasos:

Preparación del terreno: aunque la instalación de césped artificial se puede realizar sobre todo tipo de superficie, lo más normal es que tengas que prepararlo primero, es decir, retirar todo tipo de estorbo, hierbas, piedras y muebles. Después tendrás que añadir arena para facilitar el drenaje y favorecer la colocación de las bobinas y compactar y equilibrar la superficie para que sea llana y esté lista para la instalación.

Colocación de las bobinas de césped artificial: cubre la superficie con una manta Geotextil con la que aislar, filtrar, drenar y proteger la extensión de césped artificial. A continuación, coloca las bobinas procurando no dejar pliegues y, una vez extendidas, elimina las partes que sobren.

Pegado de la superficie: revisa que el césped artificial ha cubierto todo el espacio que querías, ajusta y recorta bordes a las aceras, caminos, a la piscina, etc. Extiende los adhesivos de poliuretano aptos para estas instalaciones para sellar la superficie. Distribución del arenado: por último, cubre toda la extensión con arena de sílice; normalmente viene incorporada con las bobinas de césped artificial y sirve para que cojan peso y las fibras permanezcan alzadas.

¿Es el césped artificial solo para exteriores?

Lo cierto es que no, existen múltiples diseños de interiores que integran el césped artificial en las habitaciones, ya que son ideales al cumplir como aislante térmico y ofrecen una superficie mullida sobre la que caminar descalzo. Lánzate y reserva un espacio de tu dormitorio para el césped artificial, quizás alrededor de la cama o en la zona en la que practicas yoga cuando llueve en el jardín.