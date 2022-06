Todos soñamos con una casita en el campo o la montaña a la que escapar los fines de semana para olvidarse del estrés del trabajo, los ruidos del tráfico y, en definitiva, de las desventajas de la vida en las grandes ciudades… Si la comodidad y la tranquilidad de las casas rurales está a tu alcance y deseas construir o comprar una, a continuación te ofrecemos información y algunos consejos que pueden ayudarte.

¿Qué son las casas rurales?

Las casas rurales son viviendas fundamentalmente vacacionales, aunque también pueden funcionar como residencia permanente, que se suelen construir en terrenos amplios en el campo, la montaña o en pueblos pequeños. Se trata de edificaciones de carácter tradicional, son casas antiguas que pueden remodelarse o renovarse al gusto del propietario o que pueden construirse a imagen de las casas antiguas e incorporando nuevas técnicas de construcción y materiales más modernos. No obstante, a pesar de que el aspecto que se busca es tradicional y un poco de otro tiempo, eso no significa que no puedas disponer de todas las comodidades a las que estamos acostumbrados en la actualidad, como un buen sistema de calefacción, luz y agua, muebles nuevos, electrodomésticos de calidad, etc.

¿Qué estilos combinan mejor con las casas rurales?

Una vez hayas construido, remodelado o renovado tu casa rural, lo más seguro es que te plantees qué tipo de diseño y decoración funciona mejor con esta vivienda. Como señalábamos más arriba, las casas rurales se caracterizan por un aspecto tradicional, por lo que los estilos más adecuados son el rústico y el rural. En estos estilos predomina la utilización de la madera como material principal, así como el uso de piedras naturales como la pizarra. Los techos suelen ser de altura media y exhiben grandes vigas de madera con cubiertas revestidas con paja y cáñamo. Los suelos pueden ser de madera o de piedra, en función de si se trata de una zona cálida o fría, y las paredes se pintan en tonos cálidos como los beige, marrones, rojizos y anaranjados. Se incorporan muebles como sillas de mimbre y mesas con manteles tejidos a mano, sillones mullidos con cojines en tonos claros, estanterías, armarios y escritorios de madera maciza, grandes espejos con marcos de latón, portavelas de tipo vintage, una chimenea de piedra que aporte un ambiente acogedor, encimeras de piedra natural, etc.

demás, las casas rurales suelen contar con patios muy amplios en los que puedes instalar un horno o una barbacoa de piedra, un set de mesa y sillas de mimbre o caña para desayunar y un montón de macetas con tiestos de barro natural o pintado. Visita nuestra página web para contactar con un arquitecto, un diseñador y muchos otros profesionales que pueden ayudarte con la construcción o renovación de tu casa rural.