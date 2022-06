Las casas prefabricadas, en contraposición con las tradicionales, son aquellas que se construyen con secciones fabricadas en un lugar diferente a la ubicación final de la vivienda, donde se ensamblan todas juntas y se preparan los espacios para ser habitados. Aunque no se trata de un mercado tan extendido en España, comienzan a ser populares debido a su coste más reducido, su construcción más rápida y su menor impacto ambiental. Además, puedes personalizar tu casa con mayor libertad que en el caso de otro tipo de viviendas. A continuación te ofrecemos información y algunas ideas para construir la casa prefabricada de tus sueños.

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de las casas prefabricadas frente a las viviendas convencionales?

En primer lugar, resultan más económicas que las viviendas tradicionales, ya que, además de reducir los costes de construcción, permiten una gestión de gastos más precisa y sin sorpresas. En segundo lugar, son mucho más rápidas de construir. Aunque algunas tareas como la cimentación o el suministro de agua se deben llevar a cabo de igual forma que en las viviendas tradicionales, para su construcción sólo hay que montar las secciones y ensamblarlas correctamente. Asimismo, resultan más respetuosas con el medio ambiente: al fabricarse a través de un proceso industrial, existe un menor consumo energético y de materiales y, además, se generan menos residuos.

Por otro lado, existen algunos inconvenientes relacionados con las casas prefabricadas que tendrás que considerar. Por ejemplo, los diseños muy personalizados suelen resultar tan o incluso más caros que los de las demás (los diseños sencillos son definitivamente más baratos). Además, si vives en una zona de condiciones meteorológicas extremas, la casa podría verse dañada por los efectos de lluvias torrenciales, fuertes vientos, etc.

¿Qué tipos de casas prefabricadas existen y cuál podría interesarme?

En la actualidad, existe una gran variedad de casas prefabricadas en función de los materiales empleados en su construcción. Los materiales más populares en España son el hormigón y el acero, seguidos de la madera. Elige el material que más te interesa dependiendo de tus necesidades y de tu entorno. El hormigón destaca por sus características estéticas y sus cualidades y estructurales. No obstante, se trata de un material no poroso, por lo que tiene una escasa capacidad aislante contra la temperatura y los ruidos. Elige esta opción si vives en una zona de temperaturas agradables durante todo el año y si tus vecinos no son demasiado molestos. Por otro lado, la madera resulta definitivamente uno de los materiales más estéticos y es ideal para conseguir una vivienda rústica; sin embargo, se trata de un material altamente inflamable, por lo que te desaconsejamos que la utilices si vives en una zona de clima muy seco y cálido en la que los incendios son recurrentes. Por último, el acero es un material estable y flexible que se mantiene inalterable con el tiempo sin perder su forma ni presentar grietas derivadas de movimientos del terreno. Además, al ser más ligero, se transporta con mayor facilidad y de forma más económica. La calidad de sus acabados exteriores e interiores hacen que se convierta en una de las opciones más llamativas para cualquier familia.