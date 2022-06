Ninguna vivienda está completa sin sus baños. A la hora de construir, remodelar o renovar la casa, muchas veces nos centramos en las habitaciones principales, como el salón o los dormitorios, y nos olvidamos de estos a pesar de tratarse de espacios utilizados diariamente. Para que una casa se perciba completa y uniforme, debemos dedicarnos también al diseño y la decoración de estos espacios, tan frecuentados por toda la familia. A continuación te ofrecemos algunos consejos para conseguir cuartos de baño perfectos para tu hogar.

¿Qué aspectos debo tener en cuenta a la hora de disponer estos espacios?

En principio, el estilo de tus baños debería combinar con el del resto de la casa. Por eso, si te has decantado por el estilo minimalista para el salón, la cocina y los dormitorios, procura mantenerlo en los servicios o, al menos, combinarlo con otro con el que comparta características fundamentales, como el industrial. Decide la forma, el material y el color del equipamiento básico, como el lavabo, la bañera y el retrete, que más tarde deberás colocar en el lugar adecuado con la ayuda de un fontanero profesional. Reflexiona asimismo sobre ciertos aspectos como el número de lavabos (en el cuarto de baño del dormitorio de matrimonio puedes colocar dos) o si prefieres bañera, ducha o ambos. Elige una bañera independiente con patas vintage de hierro fundido si te gusta el estilo retro y una ducha con mamparas de cristal traslúcido y grifo de tipo cascada en servicios de estilo moderno.

¿Cómo diseño y decoro mis baños?

En primer lugar, te recomendamos que pintes las paredes en tonos suaves en función del estilo. Si has optado por el estilo rústico, por ejemplo, elige tonos cálidos como los rojizos, marrones y anaranjados. Por el contrario, si te gusta el estilo escandinavo, escoge tonos azules, grises o morados apagados. Si has instalado una ducha, considera disponer un plato formado por piedrecitas en forma de mosaico que combinen con las paredes. Asimismo, existen mamparas con diferentes diseños que combinan cristal transparente y translúcido. Instala un armarito o una estantería para guardar el secador, los productos de belleza, etc.; para ahorrar espacio, puedes colocarlo bajo el lavabo. En lugares fríos, nunca está de más instalar un colgador de toallas con calefactor incorporado, así como velas aromáticas para dar calidez al ambiente. Por último, coloca cuencos con conchas o piedras de colores en las repisas o sobre el borde del lavabo para darle un toque de energía al lugar.