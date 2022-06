Normalmente, si estás pensando en amueblar un piso completo, es porque lo acabas de adquirir o remodelar. Si es así, existe una serie de tareas que en las que debes centrarte para asegurarte de que obtienes como resultado una vivienda perfecta de acuerdo con tus gustos y necesidades. A continuación te ofrecemos algunos consejos que quizás puedan ayudarte en el proyecto de tu hogar.

¿Qué aspectos debo tener en cuenta antes de amueblar un piso completo?

Como acabamos de comentar, siempre habrás de comprobar que has completado una serie de tareas antes de amueblar un piso completo. Entre ellas se encuentran:

La limpieza del piso: normalmente, los encargados de las obras o las remodelaciones de la vivienda se encargan de la eliminación de residuos y escombros generados durante la construcción, aunque en ocasiones no se trata de una limpieza en profundidad. Por eso, antes de incorporar ningún mueble o electrodoméstico en el hogar, debes asegurarte de que los espacios están completamente despejados y libres de suciedad.

La instalación de los suelos y los azulejos de las paredes: obviamente necesaria antes de colocar ningún mueble pesado.

La pintura de muros y tabiques: siempre resulta más complicado pintar cuando ya hay objetos pesados alrededor.

La instalación de cableado eléctrico y tuberías de agua y calefacción: por el mismo motivo que el punto anterior, los muebles siempre tienden a estorbar en este tipo de tareas.

¿Qué pasos puedo seguir para amueblar un piso completo?

En primer lugar, define tus necesidades y las de tu familia, examina el espacio disponible en cada habitación y elige un estilo en concreto para tu hogar. Repara primero en aquellos muebles imprescindibles en las distintas habitaciones, como la cama y los armarios en los dormitorios, las mesas y sillones en el salón, las estanterías y escritorios en los estudios, los armarios y estantes en la cocina y el baño, etc. Al tratarse de los muebles más necesarios, procura no escatimar en gastos con ellos, ya que deben resultar resistentes y duraderos. Adquiere estos muebles primero, de manera que si te mudas al piso antes de que esté completo, aún puedas vivir en condiciones. Intenta no traer muchas cosas ya que, como aún no tienes todos los muebles, quizás cambies la ubicación de ellos un par de veces más en las habitaciones hasta dar con el diseño que más te guste. Para comprar los muebles, puedes acudir a exposiciones, tiendas de muebles, tiendas de segunda mano y talleres de carpinteros en tu ciudad o echar un vistazo a las tiendas de muebles en línea. Por último, elige una buena compañía de transporte que cuide debidamente del desplazamiento de tus muebles y los ubique donde tú desees.

Si necesitas ayuda profesional para amueblar el piso completo, contacta con un diseñador de interiores a través de nuestra página web, donde también encontrarás más consejos e ideas para conseguir el hogar ideal.