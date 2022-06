¿Quieres darle un verdadero espíritu navideño a tu hogar? ¿Te gustaría crear un ambiente especial en toda la casa en lugar de colocar simplemente un árbol de Navidad? ¿Deseas además darle un toque personal y crear algunos de los adornos de Navidad tú mismo? A continuación te contamos cómo puedes conseguir una decoración especial para estas fechas tan señaladas, cómo puedes crear una atmósfera festiva y algunas ideas DIY para fabricar tus propios accesorios de decoración navideña.

¿En qué consisten los adornos navideños?

Estos son los elementos clave que configuran la decoración navideña de un hogar, se trata de aquellos accesorios que, por sus características especiales, se utilizan únicamente durante estos días marcados del año. Por adornos entendemos una amplia variedad de artículos: desde las figuritas y las bolas que cuelgan del árbol de Navidad hasta las piezas del Belén, velas perfumadas y coronas de flores. En cuanto a las figuritas y los detalles decorativos, pueden estar fabricados a partir de materiales naturales, como la madera, y pintados a mano o hechos de plástico de colores, con una clara diferencia de precio entre ambos tipos. La mayoría de las veces, lo que ocurre con estos objetos ornamentales es que se heredan, se guardan de un año para otro en grandes cajas en los armarios y normalmente tienen un aspecto usado y de otra época. Te recomendamos que utilices únicamente aquellos adornos navideños reciclados de otras Navidades cuando aún se vean en buen estado ya que, de lo contrario, no ofrecerán un matiz vintage, sino que darán una impresión raída y estropeada.

¿Dónde puedo adquirir adornos navideños?

Si crees que necesitas renovar tu colección de artículos decorativos para la Navidad, puedes dirigirte a una tienda de decoración de tu ciudad o a un bazar en los que, cuando se acercan las fechas, ofrezcan este tipo de productos.

Por otro lado, una buenísima opción es acudir a los mercados de Navidad que se organizan en algunas ciudades, ya que incorporan puestos en los que los artesanos exponen y venden sus últimas producciones. Habrá artesanos especializados en trabajar la madera, otros especialistas en soplar vidrio para crear portavelas y platitos decorativos con diseños especiales, otros tejedores de guirnaldas de tela y mantelería de Navidad, otros que trabajen los metales y tengan cuberterías con motivos navideños, etc. De esta manera, podrás adquirir piezas únicas y exclusivas en lugar de los objetos típicos que se verán en todas las casas.

Asimismo, siempre puedes realizar tus compras de forma cómoda por internet. Solo tendrás que realizar una búsqueda en tiendas de decoración en línea y elegir los artículos que más te gusten. No obstante, asegúrate de que se muestran las medidas y las posibilidades de colores existentes en la descripción de los productos para no llevarte una sorpresa cuando recibas tus compras en casa.

Por último, ¿por qué comprar algunos objetos si puedes fabricar tus propios adornos navideños caseros? A continuación te contamos algunas manualidades navideñas para que des rienda suelta a tu imaginación y obtengas artículos ornamentales perfectos para el ambiente festivo.

¿Qué adornos de Navidad puedo fabricar yo mismo en casa?

Evidentemente, no podrás fabricar árboles de Navidad sintéticos en casa o macetas de flores de Pascua, pero sí puedes producir pequeños artículos decorativos con materiales fáciles de conseguir y técnicas DIY expertas. Aquí te mostramos algunos ejemplos:

- Seguro que has visto anuncios de cava o bombones en los que sale una familia cenando en Nochebuena, y seguro que te has fijado en los manteles preciosos y los centros de mesa espectaculares de decoran la mesa. Si te gustaría conseguirlos y fabricarlos tú mismos solo necesitarás:

- Para el mantel, una tela gruesa de un color típico navideño, como el rojo o el verde, y un rollo de cenefa textil con un diseño que te guste. A continuación puedes optar por utilizar un pegamento especial para tejidos y estampar la cenefa a una corta distancia de los bordes o, si prefieres un acabado más profesional, coserla con un hilo de un tono similar. Y voilà.

- Para el centro de mesa, sal al jardín o compra un par de piñas de pino pequeñas y encuentra algunas ramitas de abeto y otras de acebo, con sus características bolitas rojas. Después entrelaza las ramas y las hojas formando una corona, para ello puedes utilizar hilo transparente flexible y rígido, y por último coloca las piñas en el medio. Y ya tienes tu centro de mesa navideño.

- Si has comprado velas perfumadas con entrañables aromas navideños, como el olor a canela, tendrás que colocar portavelas o recipientes debajo para evitar que la cera derretida manche las superficies. Te proponemos que diseñes tus propios portavelas: coge una botella de plástico y dibuja sobre la base con un rotulador la forma que quieres que tengan los bordes superiores del portavelas. A continuación, recorta con cuidado la botella manteniendo los bordes elegidos. Con pintura acrílica del color que desees, pinta el recipiente de manera que no queden espacios en los que se vea el plástico. También puedes pintar el diseño que quieras con pinceles más finos, como copos de nieve, muñecos de nieve, Papá Noel, renos, etc. Coloca la vela en el interior y admira el resultado espectacular.

- Otro pequeño adorno navideño que podría darle un toque especial a un estante o una mesita auxiliar es un jarrón con un par de flores de Pascua rojas dentro. Para elaborarlo, coge una bombilla, haz un agujero en el casquillo y vacíala por dentro. Coge el tapón de una botella, como por ejemplo la de un bote de aceite, y píntalo con pintura acrílica de un color que combine con el rojo de las flores, como el beige o el marrón tostado. Rellena la bombilla con un poco de agua y colócala sobre el tapón dado la vuelta para que tenga una buena base. Por último, introduce los tallos de las flores en su interior. También puedes utilizar bombillas de colores si quieres darle un toque aún más alegre a los jarrones.

- Si tienes una chimenea en el salón o en el comedor, puedes completar su aspecto colgando calcetines graciosos fabricados por ti mismo. Para ello, coge guantes para el horno que ya no utilices o que estén viejos. Recórtalos y cose los bordes para que adquieran la forma del calcetín. Puedes utilizar un zapato como modelo. A continuación, puedes dejarlos como están o cubrirlos de otra tela con un diseño de decoración navideña. Completa el diseño pegando o cosiendo accesorios, como botones, mensajes o los nombres de los dueños, ponerles brillantina, pegarles un lazo, coserles una foto o un deseo para los Reyes Magos, etc. Algunos guantes vendrán con un gancho en el extremo para colgarlos en la cocina, si no lo tuvieran, puedes coserlos tú mismo para poder colgarlos de la chimenea.